В соцсетях массово появились некрологи пропавших под Суами бойцов ВСУ

В социальных сетях стали массово появляться некрологи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших под Сумами в январе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В соцсетях начали массово всплывать некрологи (объявления о поиске пропавших без вести) военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона 158-й бригады ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не возвращаются с позиций в Сумской области.