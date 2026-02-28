Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:10, 28 февраля 2026Бывший СССР

В соцсетях появились некрологи пропавших бойцов ВСУ

В соцсетях массово появились некрологи пропавших под Суами бойцов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В социальных сетях стали массово появляться некрологи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших под Сумами в январе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В соцсетях начали массово всплывать некрологи (объявления о поиске пропавших без вести) военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона 158-й бригады ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не возвращаются с позиций в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган назвал главного виновника конфликта США и Ирана

    Европейская страна поднимет уровень готовности к террористическим угрозам

    Россиян предупредили о новых обязанностях собственников земельных участков

    В Тегеране заявили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана

    Федор Емельяненко рассказал о нежелании проводить бои в России

    Раскрыто число погибших при ударах по школам в Иране

    В США усомнились в успехе операции против Ирана

    Названо местонахождение аятоллы Хаменеи

    Буданов заявил о согласии России на одно условие в ходе мирных переговоров

    Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok