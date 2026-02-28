В США раскрыли вариант решения территориального вопроса в украинском конфликте

Bloomberg: США будут добиваться от Украины отказа от всего Донбасса

Соединенные Штаты Америки (США) будут добиваться от Украины отказа от всего Донбасса. Вариант решения территориального вопроса раскрыл Bloomberg.

«США будут добиваться от Украины отказа от всего Донбасса», — сказано в материале.

При этом отмечается, что России необходимо будет заморозить конфликт по текущей линии соприкосновения. В материале говорится, что в таком случае Москва должна отказаться от частей Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Украиной.

Территориальный вопрос остается самым противоречивым в переговорном процессе. Украинское издание «Общественное» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили возможные варианты его решения.

Ранее эксперты писали, что Зеленский надеется, что президент США потеряет интерес к Украине. Как утверждалось, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить Зеленского вывести войска из Донбасса.