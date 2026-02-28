Реклама

14:48, 28 февраля 2026

В США раскрыли вариант решения территориального вопроса в украинском конфликте

Bloomberg: США будут добиваться от Украины отказа от всего Донбасса
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Соединенные Штаты Америки (США) будут добиваться от Украины отказа от всего Донбасса. Вариант решения территориального вопроса раскрыл Bloomberg.

«США будут добиваться от Украины отказа от всего Донбасса», — сказано в материале.

При этом отмечается, что России необходимо будет заморозить конфликт по текущей линии соприкосновения. В материале говорится, что в таком случае Москва должна отказаться от частей Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Украиной.

Территориальный вопрос остается самым противоречивым в переговорном процессе. Украинское издание «Общественное» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили возможные варианты его решения.

Ранее эксперты писали, что Зеленский надеется, что президент США потеряет интерес к Украине. Как утверждалось, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить Зеленского вывести войска из Донбасса.

