На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского и Трампа

Зеленский и Трамп в ходе разговора обсуждали решение территориального вопроса

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 февраля, обсуждали решение территориального вопроса. Об этом сообщило издание «Общественное» со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины.

Отмечается, что помимо этого лидеры стран обсудили встречу украинской делегации с представителями США — спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно», — отметил собеседник издания. Он добавил, что оба президента рассчитывают на завершение конфликта в ближайшие месяцы.

Ранее стало известно, что в Женеве начались переговоры между США и Украиной. Киев на встрече представляют глава украинской переговорной группы Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и министр экономики Украины Алексей Соболев.