Переговоры Украины и США начались в Женеве

Переговоры США и Украины начались в Женеве. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что на встрече присутствуют глава украинской переговорной группы Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и министр экономики Украины Алексей Соболев с украинский стороны и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер с американской.

Ранее Умеров заявлял, что на встрече, помимо прочего, обсудят следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине и вопрос возможных обменов военнопленными между Москвой и Киевом.