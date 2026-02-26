Реклама

15:36, 26 февраля 2026

В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

Умеров: Делегации Украины и США проведут переговоры в Женеве 26 февраля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Делегации Украины и США 26 февраля проведут двусторонние переговоры в Женеве. Об этом заявил глава украинской переговорной группы Рустем Умеров в Telegram.

Он рассказал, что вместе с ним на переговоры от Киева отправились министр экономики Украины Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак, а также глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. От Вашингтона на встречу заявлены спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

