02:00, 28 февраля 2026Путешествия

Взрывы и вспышки из двигателя увидели пассажиры в самолете российской авиакомпании

Взрывы и вспышки из двигателя увидели пассажиры в самолете Azur Air
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Взрывы и вспышки из двигателя увидели пассажиры самолета российской авиакомпании Azur Air на взлете с вьетнамского острова Фукуок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс из вьетнамского Фукуока в Казань, пережили несколько напряженных минут в воздухе из-за технических неполадок. При взлете у лайнера отказал двигатель — все это сопровождалось хлопками и вспышками пламени. Инцидент произошел на борту Boeing 767-300, который перевозил 294 взрослых и 42 детей.

Как рассказали очевидцы, сразу после отрыва от земли раздался первый громкий хлопок, за которым последовало еще около семи-восьми подобных звуков. Пассажиры наблюдали яркие вспышки из левого двигателя. На 25-й минуте полета командир экипажа объявил, что по техническим причинам полет не может быть продолжен, и судно разворачивается обратно в аэропорт вылета. Общее время в воздухе составило около 50 минут — вероятно, самолет вырабатывал топливо перед посадкой.

Приземление прошло благополучно, хотя пассажиры заметили на взлетно-посадочной полосе множество пожарных машин и карет скорой помощи, а также серьезные повреждения двух колес шасси. По предварительным данным SHOT, причиной экстренного возврата стал отказ силовой установки.

Ранее самолет с 142 пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за ЧП в салоне. Рейс азиатского лоукостера из Австралии в Азию пришлось прервать через два часа после взлета.

