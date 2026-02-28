Reuters: убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 28 февраля 2026Мир

Захарова прокомментировала реакцию Запада на гибель детей в Иране

Захарова: Запад «не заметил» информацию о гибели детей в Иране
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Запад «не заметил» информацию о гибели детей в Иране из-за ракетных ударов США и Израилю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Может быть, кто-нибудь из них (западных СМИ) опубликует фотографию убитого иранского ребенка, убитой иранской женщины, убитой иранской спортсменки. Но на сегодняшний момент они не заметили эту информацию об убитых детях», — прокомментировала Захарова.

Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по трем школам в Иране погибли 86 подростков.

Кроме того, при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении тела верховного лидера Ирана

    Глава Совбеза Ирана пообещал преподать урок Израилю и США

    Захарова прокомментировала реакцию Запада на гибель детей в Иране

    В Тегеране началось ликование после сообщений о смерти Хаменеи

    В Нью-Йорке начался митинг против операции США в Иране

    В России отреагировали на решение Украины переименовать районы в городах Донбасса

    Российские гимнасты победили на этапе клубного чемпионата Италии

    Нетаньяху показали видео с телом Хаменеи

    Трамп высказался о сроках операции против Ирана

    Украинские дроны атаковали гражданские объекты в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok