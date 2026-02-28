Захарова прокомментировала реакцию Запада на гибель детей в Иране

Захарова: Запад «не заметил» информацию о гибели детей в Иране

Запад «не заметил» информацию о гибели детей в Иране из-за ракетных ударов США и Израилю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Может быть, кто-нибудь из них (западных СМИ) опубликует фотографию убитого иранского ребенка, убитой иранской женщины, убитой иранской спортсменки. Но на сегодняшний момент они не заметили эту информацию об убитых детях», — прокомментировала Захарова.

Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по трем школам в Иране погибли 86 подростков.

Кроме того, при ударе Израиля по спортзалу на юге Ирана погибли до 20 волейболисток.