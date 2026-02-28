Реклама

13:39, 28 февраля 2026Спорт

Журова призвала экс-президента МОК Баха не лезть не в свое дело

Депутат Госдумы Журова раскритиковала Баха за высказывания о Тутберидзе
Владислав Уткин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала экс-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за его слова о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Не знаю, каким образом Бах может принести извинения Тутберидзе. Не стоит их ждать. Он не видел своими глазами, как Тутберидзе общается с Камилой. Поэтому не стоит Баху лезть не в свое дело и критиковать тренера по видеокартинке», — сказала Журова.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине Бах заявил, что Тутберидзе слишком холодно встретила со льда Валиеву, которая в то время тренировалась у нее. Бывший чиновник отметил, что такое обращение порождает сомнение в светлом будущем спортсменки.

Тутберидзе сказала, что ждет от бывшего главы МОК официальных извинений за эти слова. «На той Олимпиаде господин Бах высказался, что как-то там я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Наверное, не ему вообще обсуждать это, ему есть чем заняться», — подчеркнула Тутберидзе.

