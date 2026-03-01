Реклама

07:30, 1 марта 2026

Автовладельцам рассказали о способах продлить жизнь шинам

В Роскачестве напомнили о необходимости следить за состоянием шин
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Поддержание шин в идеальном состоянии — не просто техническая рекомендация, а залог комфорта и уверенности за рулем, напомнили специалисты Роскачества. Совместно с инженерами АвтоВАЗа они подготовили для «Ленты.ру» серию практических советов по эксплуатации шин, которые помогут водителям сохранить их ресурс и избежать опасных ситуаций на дороге.

Эксперты напомнили, что резкие старты, экстренные торможения и агрессивное прохождение поворотов ускоряют износ протектора, при этом не менее важно и бережное отношение к шинам при преодолении неровностей. Специалисты призвали снижать скорость перед ямами, лежачими полицейскими и железнодорожными переездами, чтобы сохранить геометрию обода, защитить колесо от дисбаланса и обеспечить герметичность бескамерных шин.

«Поездки с полной загрузкой или с прицепом — серьезное испытание для автомобиля и шин. В таких условиях нагрузка на каждое колесо возрастает, меняется пятно контакта с дорогой. Перед поездкой увеличьте давление в шинах на 0,2 кгс/см² от стандартного значения, рекомендованного производителем. И сохраняйте спокойный, размеренный темп: скорость не более 100 км/ч. Это сделает путешествие безопасным и комфортным, а шины прослужат дольше», — рассказали в Роскачестве.

Также эксперты предупредили, что если во время движения чувствуется легкая вибрацию руля или кузова, то не стоит ее игнорировать. Чаще всего, объяснили они, это сигнал о том, что колесам требуется балансировка, ведь даже небольшой дисбаланс приводит к неравномерному износу протектора и создает дополнительную нагрузку на подвеску.

«Бывает, что давление в шинах начинает постепенно снижаться без видимых причин. В этом случае начните проверку с золотника вентиля — маленькой детали, от которой зависит герметичность всей системы. Часто достаточно просто подтянуть золотник специальным колпачком-ключом, чтобы возобновить герметичность. Если это не помогло, замените золотник на новый — это недорогая деталь, которая всегда должна быть в запасе. Если давление падает и при исправном золотнике, шину необходимо ремонтировать — возможно, есть прокол», — посоветовали специалисты.

Ранее стало известно, что 20 процентов россиян в течение ближайших двух лет намереваются сменить свой автомобиль на более экономичный. Основной причиной такого решения автомобилисты называли дороговизну содержания нынешнего авто.

