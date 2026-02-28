Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае

Юлия Вавилова, девушка сооснователя Telegram Павла Дурова, опубликовала в мессенджере видеозапись, на которой запечатлены последствия удара в районе Пальма в Дубае.

По ее словам, удар пришелся по зданию, расположенному рядом с ее домом. «Безумие, надеюсь, все в безопасности», — говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что в здании после удара начался пожар, в небо поднимается столб дыма. На фоне слышны сирены машин спецслужб.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате взрыва и пожара в районе «Пальма Джумейра».