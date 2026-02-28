Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 28 февраля 2026Мир

Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае

Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Юлия Вавилова, девушка сооснователя Telegram Павла Дурова, опубликовала в мессенджере видеозапись, на которой запечатлены последствия удара в районе Пальма в Дубае.

По ее словам, удар пришелся по зданию, расположенному рядом с ее домом. «Безумие, надеюсь, все в безопасности», — говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что в здании после удара начался пожар, в небо поднимается столб дыма. На фоне слышны сирены машин спецслужб.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате взрыва и пожара в районе «Пальма Джумейра».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган назвал главного виновника конфликта США и Ирана

    Европейская страна поднимет уровень готовности к террористическим угрозам

    Россиян предупредили о новых обязанностях собственников земельных участков

    В Тегеране заявили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана

    Федор Емельяненко рассказал о нежелании проводить бои в России

    Раскрыто число погибших при ударах по школам в Иране

    В США усомнились в успехе операции против Ирана

    Названо местонахождение аятоллы Хаменеи

    Буданов заявил о согласии России на одно условие в ходе мирных переговоров

    Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok