Власти Дубая заявили о пострадавших в результате пожара в туристическом районе

Четыре человека пострадали в результате пожара в районе Palm Jumeirah в Дубае

Четыре человека пострадали в результате взрыва и пожара в районе «Пальма Джумейра» (Palm Jumeirah) в Дубае. Об этом сообщила служба гражданской обороны города, передает Reuters.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента доставили в медицинские учреждения, а место происшествия оцепили.

Ранее сообщалось, что запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае. Позже появился ролик, демонстрирующий последствия падения ракеты возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm. У одного из корпусов началось возгорание.