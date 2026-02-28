Реклама

19:17, 28 февраля 2026Мир

Власти Дубая заявили о пострадавших в результате пожара в туристическом районе

Четыре человека пострадали в результате пожара в районе Palm Jumeirah в Дубае
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fatima Shbair / AP

Четыре человека пострадали в результате взрыва и пожара в районе «Пальма Джумейра» (Palm Jumeirah) в Дубае. Об этом сообщила служба гражданской обороны города, передает Reuters.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента доставили в медицинские учреждения, а место происшествия оцепили.

Ранее сообщалось, что запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра» в Дубае. Позже появился ролик, демонстрирующий последствия падения ракеты возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm. У одного из корпусов началось возгорание.

