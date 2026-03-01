Найдены еще двое пропавших в Пермском крае туристов

РИА Новости: Спасатели обнаружили еще двух пропавших в Прикамье туристов

Спасатели нашли еще двух из пяти пропавших в Прикамье туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Пермского края.

Сообщается, что оба туриста не выжили.

Ранее днем 1 марта в результате поисков были обнаружены трое других путешественников. Двое из них не выжили в результате обморожения. Один пострадавший турист также получил сильное обморожение, но выжил и был госпитализирован. На место происшествия выехали криминалисты, однако предварительно считается, что криминала нет.

Ранее 20 февраля пятеро мужчин прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района, откуда начали свой путь на зимнем транспорте. Об их пропаже сообщили 27 февраля.

