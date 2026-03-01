Реклама

Два пропавших в Пермском крае туриста не выжили

Карина Черных
Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

Стала известна судьба трех из пяти пропавших в Пермском крае туристов из Уфы. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате поисков на плато Кваркуш были обнаружены три человека. Двое из них не выжили, один пострадал. При этом характер травм последнего не уточняется.

В свою очередь, судьба еще двоих пропавших остается неизвестной.

В феврале назвали возможную причину пропажи этих туристов. Также были раскрыты их личности: Александр М., Алик К., Дмитрий Ч., Сергей Я., Мохамадд М. 20 февраля пятеро мужчин прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района, откуда начали свой путь на зимнем транспорте.

