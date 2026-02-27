Названа возможная причина пропажи пятерых туристов в Пермском крае

Чемпион России Коробов: 5 туристов могли угодить в зыбучий снег в Пермском крае

Пятеро туристов из Уфы могли угодить в зыбучий снег в Пермском крае. Возможную причину пропажи путешественников назвал в беседе с РИА Новости чемпион России по эндуро Александр Коробов.

По словам спортсмена, сложность поездки на снегоходах в местности, где исчезли россияне, заключается в плохих условиях для продвижения транспорта. «Сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют крупа. Техника проваливается и плохо едет», — объяснил Коробов.

Эксперт по экстремальному виду спорта также предположил, что снегоходы группы могли сломаться или туристы заблудились по пути следования. Уточняется, что пропавшие до сих пор не вышли на связь, компания не зарегистрировалась перед поездкой.

Ранее стали известны личности туристов. 20 февраля пятеро мужчин прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района, откуда начали свой путь на зимнем транспорте. Поиски продолжаются.