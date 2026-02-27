Туристы решили покататься на снегоходах в России и пропали

Пятеро россиян решили покататься на снегоходах в Пермском крае и пропали

Пятеро российских туристов решили покататься на снегоходах в Пермском крае и пропали — волонтеры ищут их четвертый день. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что группа не была зарегистрирована в МЧС перед отправкой в путь. Они прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района 20 февраля и сразу отправились кататься, оставив автомобили. Вернуться туристы хотели 24 февраля, однако так и не вышли на связь.

Известно, что им удалось подняться на плато Кваркуш.

Ранее отправившаяся на гору в России группа из 13 туристов пропала без вести. 13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы поехали кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка в Пермском крае.