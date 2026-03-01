Реклама

18:17, 1 марта 2026Мир

Огонь охватил нефтяную платформу в Персидском заливе

Иранские дроны атаковали нефтяную платформу ОАЭ в Персидском заливе
Майя Назарова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Иранские дроны атаковали нефтяную платформу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Персидском заливе. На распространяемом в сети фото платформа горит. Об этом передает «Газета.Ru».

Другие подробности не раскрываются.

До этого Reuters рассказало, что Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе: одно судно шло под флагом Палау, другое — Маршалловых островов.

Еще раньше очевидцы сообщали, что ракета упала в порту Абу-Даби рядом с круизным лайнером.

Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

