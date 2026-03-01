Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 1 марта 2026Мир

Раскрыт новый главнокомандующий КСИР

Ахмад Вахидиы назначен новым главнокомандующим КСИР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Бригадный генерал Ахмад Вахиди был назначен новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) сообщают «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
 «Бригадный генерал Ахмад Вахиди был назначен новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции Иран», — говорится в заявлении.

Ранее Иран подтвердил гибель командующего КСИР секретаря совета обороны Али Шамхани. Ранее о смерти верховного лидера республики сообщало агентство Reuters, затем эту информацию подтверждал и президент США Дональд Трамп. В Иране сперва опровергали эти заявления. Хаменеи было 86 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая волна ударов Израиля и закрытый Ормузский пролив. Что известно об операции против Ирана на данный момент?

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Раскрыт новый главнокомандующий КСИР

    Силовики назвали местоположение ответственного за обстрел Белгорода комбрига ВСУ

    Израиль взломал иранское приложение для молитв для подстрекания военных к мятежу

    Бывший генконсул рассказал о плачущих в Польше россиянах

    В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и секретаря совета обороны

    Украинский генерал испугался ударов КАБами по Киеву

    Трамп оценил шансы договориться с Ираном после гибели Хаменеи

    Пентагон не ответил на вопрос о наземной операции в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok