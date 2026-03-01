Реклама

Раскрыты последствия ударов по Ирану для Трампа

Spectator: Трамп будет виноват в ослаблении США при провале операции в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп будет нести личную ответственность за ослабление американской мощи в случае провала операции в Иране. Об этом пишет издание The Spectator.

«Если же, как представляется вероятным, его затея провалится, то Трамп, и только Трамп, нанесет сокрушительный удар по американской мощи», — отмечается в статье.

Как отмечает автор, совместные удары США и Израиля по Ирану способны вызвать серьезные потрясения не только на Ближний Восток, но и в глобальном масштабе.

«История о том, как Трамп превратился в Джорджа Буша-младшего на стероидах, станет центральной в его втором президентстве», — говорится в статье.

Ранее Трамп предостерег Иран от ответных ударов, подчеркнув, что американские военные ответят с невиданной силой.

