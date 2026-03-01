Россиян предупредили об опасных последствиях шуток с мошенниками

Роскачество: Шутки с мошенниками могут обернуться печальными последствиями

Пытаться шутить или переигрывать мошенников — всегда опасная затея, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт привел в пример классическую схему «вангири»: мошенники совершают короткие звонки с международных номеров и сбрасывают, играя на любопытстве человека. При перезвоне жертва попадает на платную линию, где ее пытаются удержать любой ценой: живым оператором или роботом на базе нейросети, при этом каждая минута такого разговора обходится в реальные деньги, предупредил он.

«В этом и заключается главная ловушка: даже если вы понимаете, что говорите с мошенником, и пытаетесь пошутить или потянуть время, вы все равно платите. За каждую секунду, проведенную на линии, с вашего счета списываются средства. Мошенникам выгодно, чтобы вы "болтали" как можно дольше, независимо от содержания разговора», — объяснил Кузьменко.

Лучшее, что вы можете сделать, — просто положить трубку Сергей Кузьменко эксперт Роскачества

Эксперт указал, что попытка провоцировать или высмеивать мошенника может его разозлить, в результате чего номер жертвы может попасть в базы для так называемого СМС-бомбинга. Это целенаправленная атака, когда ваш номер регистрируют на десятках сайтов: от соцсетей до служб доставки, объяснил он.

«Это целенаправленная атака, когда ваш номер регистрируют на десятках сайтов: от соцсетей до служб доставки. Телефон буквально взрывается от сотен уведомлений, среди которых могут быть и опасные ссылки. В таком потоке легко перейти по одной из них и поймать вирус или потерять личные данные. Поэтому ответ здесь однозначный: не вступайте в диалог. Не пытайтесь перехитрить, не подшучивайте, не тратьте время», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

