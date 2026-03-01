Реклама

04:20, 1 марта 2026Мир

Уничтожение БПЛА возле башни Бурдж-Халифа сняли на видео

Иранский БПЛА сбили возле башни Бурдж-Халифа в Дубае
Евгений Силаев
Иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит возле башни Бурдж-Халифа в Дубае. Видео поражения воздушной цели опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, как беспилотник пролетает рядом со знаменитым небоскребом. После этого небо озаряет яркая вспышка.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

