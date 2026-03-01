В Иране заявили о желании Израиля и США разграбить страну

Секретарь ВСНБ Лариджани: США и Израиль стремятся разграбить и развалить Иран

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани высказался о целях операции США и Израиля против Исламской Республики. Его слова передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

«США и Израиль стремятся разграбить и развалить Иран», — заявил секретарь ВСНБ страны.

Также глава службы безопасности предостерег иранцев от внутренней разобщенности после ликвидации верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля. «Группы, которые стремятся разделить Иран, должны знать: мы этого не потерпим», — заявил чиновник, выступая в эфире гостелевидения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к жителям Ирана. В нем он призвал людей выйти на улицы и свергнуть власть в стране.