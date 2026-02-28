Нетаньяху обратился к жителям Ирана

Нетаньяху призвал жителей Ирана выйти на улицы и свергнуть власть

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к жителям Ирана. В нем он призвал их выйти на улицы и свергнуть власть в стране. Слова политика передает ТАСС.

«Я вновь обращаюсь к иранскому народу и говорю: "Не сидите сложа руки, очень скоро наступит момент, когда вы должны будете выйти на улицы, чтобы завершить это дело и свергнуть тоталитарный режим"», — сказал он.

Израильский премьер также подчеркнул, что в ближайшие дни Тель-Авив сделает все, чтобы позволить народу Ирана обрести свободу.

Ранее Нетаньяху сообщил, что война с Ираном продлится столько, сколько потребуется. По словам премьер-министра, в итоге она приведет к настоящему миру.