Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 28 февраля 2026Мир

Нетаньяху обратился к жителям Ирана

Нетаньяху призвал жителей Ирана выйти на улицы и свергнуть власть
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к жителям Ирана. В нем он призвал их выйти на улицы и свергнуть власть в стране. Слова политика передает ТАСС.

«Я вновь обращаюсь к иранскому народу и говорю: "Не сидите сложа руки, очень скоро наступит момент, когда вы должны будете выйти на улицы, чтобы завершить это дело и свергнуть тоталитарный режим"», — сказал он.

Израильский премьер также подчеркнул, что в ближайшие дни Тель-Авив сделает все, чтобы позволить народу Ирана обрести свободу.

Ранее Нетаньяху сообщил, что война с Ираном продлится столько, сколько потребуется. По словам премьер-министра, в итоге она приведет к настоящему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении тела верховного лидера Ирана

    Украинские дроны атаковали гражданские объекты в российском регионе

    Раскрыта продолжительность операции США и Израиля против Ирана

    Захарова обвинила США и Израиль в нарушении принципов международного права

    В России дали прогноз о цене на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке

    Трамп оценил операцию против Ирана

    Нетаньяху обратился к жителям Ирана

    Россия призвала немедленно урегулировать ситуацию вокруг Ирана

    Премьер Израиля заявил о гибели аятоллы Хаменеи

    Нетаньяху рассказал о продолжительности войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok