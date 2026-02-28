Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 28 февраля 2026Мир

Нетаньяху рассказал о продолжительности войны с Ираном

Нетаньяху заявил, что война с Ираном продлится столько, сколько потребуется
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении не стал уточнять, сколько продлится операция против Ирана, ограничившись утверждением о том, что она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Слова политика приводит РИА Новости.

«Операция продлится столько, сколько потребуется. Требуется также терпение», — сказал премьер. Он подчеркнул, что в итоге этот конфликт приведет к настоящему миру.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов предположил, что горячая фаза нынешнего конфликта Израиля и Ирана может продлиться дольше прошлого противостояния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении тела верховного лидера Ирана

    Украинские дроны атаковали гражданские объекты в российском регионе

    Раскрыта продолжительность операции США и Израиля против Ирана

    Захарова обвинила США и Израиль в нарушении принципов международного права

    В России дали прогноз о цене на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке

    Трамп оценил операцию против Ирана

    Нетаньяху обратился к жителям Ирана

    Россия призвала немедленно урегулировать ситуацию вокруг Ирана

    Премьер Израиля заявил о гибели аятоллы Хаменеи

    Нетаньяху рассказал о продолжительности войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok