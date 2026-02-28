Нетаньяху рассказал о продолжительности войны с Ираном

Нетаньяху заявил, что война с Ираном продлится столько, сколько потребуется

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении не стал уточнять, сколько продлится операция против Ирана, ограничившись утверждением о том, что она будет продолжаться столько, сколько потребуется. Слова политика приводит РИА Новости.

«Операция продлится столько, сколько потребуется. Требуется также терпение», — сказал премьер. Он подчеркнул, что в итоге этот конфликт приведет к настоящему миру.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов предположил, что горячая фаза нынешнего конфликта Израиля и Ирана может продлиться дольше прошлого противостояния.