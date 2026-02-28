Реклама

22:14, 28 февраля 2026Мир

Посол оценил продолжительность конфликта Израиля и Ирана

Викторов: Горячая фаза конфликта ЦАХАЛ и Ирана может продлиться дольше прошлого
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Горячая фаза нынешнего конфликта Израиля и Ирана может продлиться дольше прошлого противостояния. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Оценки разные. Горячая фаза конфликта продлится чуть-чуть дольше, скажем так, и не чуть-чуть, может быть, а раза в два-три дольше, чем предыдущее серьезное противостояние», — оценил посол продолжительность конфликта.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

