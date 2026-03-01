Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 1 марта 2026Мир

В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

В техасском баре мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу по людям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeffrey McWhorter / Reuters

В Остине (штат Техас, США) мужчина открыл стрельбу по посетителям местного бара. Об этом пишет New York Post.

Преступник припарковал машину перед заведением и начал стрелять из пистолета из переднего окна, попав в посетителей на террасе. Затем он вышел и начал стрелять из винтовки по прохожим на улице. Трое людей не пережили нападение, еще 14 были госпитализированы.

Стрелка ликвидировали подоспевшие полицейские. Им оказался 53-летний мигрант из Сенегала Ндиага Диагне, получивший убежище в США в 2016 году.

В автомобиле преступника следователи обнаружили религиозную литературу. По информации издания, на Диагне была надета майка с изображением иранского флага и иных символов Исламской Республики. Источники газеты утверждают, что ранее у мужчины были диагностированы психические расстройства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

    В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

    В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

    В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

    Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

    «Арсенал» победил «Челси» и упрочил лидерство в чемпионате Англии

    Президент Кубы высказался об «омерзительном» убийстве Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok