В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

В техасском баре мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу по людям

В Остине (штат Техас, США) мужчина открыл стрельбу по посетителям местного бара. Об этом пишет New York Post.

Преступник припарковал машину перед заведением и начал стрелять из пистолета из переднего окна, попав в посетителей на террасе. Затем он вышел и начал стрелять из винтовки по прохожим на улице. Трое людей не пережили нападение, еще 14 были госпитализированы.

Стрелка ликвидировали подоспевшие полицейские. Им оказался 53-летний мигрант из Сенегала Ндиага Диагне, получивший убежище в США в 2016 году.

В автомобиле преступника следователи обнаружили религиозную литературу. По информации издания, на Диагне была надета майка с изображением иранского флага и иных символов Исламской Республики. Источники газеты утверждают, что ранее у мужчины были диагностированы психические расстройства.

