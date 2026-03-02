Реклама

2 марта 2026

«АвтоВАЗ» переименовал все комплектации машин

«АвтоВАЗ» заявил о появлении комплектаций «Практик» и «Техно»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Концерн «АвтоВАЗ» переименовал все комплектации в связи с требованиями законодательства, практически отказавшись от использования иностранных слов. Об этом пишет «Подъем». В результате версия Life получила русское название «Практик», а вариант Techno теперь официально именуется «Техно».

Представители завода отметили, что выполнили предписания закона в полном объеме, заменив все иностранные обозначения, для которых существуют русские аналоги. Но ряд наименований остался без изменений.

Переименование не затронуло названия самих моделей, таких как Iskra, Aura и Vesta. По-прежнему называется и мультимедийная система Lada EnjoY. Как пояснили на предприятии, русификация не требуется для зарегистрированных товарных знаков и брендов, не имеющих прямого смыслового перевода.

По новому закону, вступившему в силу с 1 марта 2026 года, все вывески, ценники, информация на сайтах и в меню должны содержать перевод иностранных слов или быть заменены на русскоязычные варианты. Исключение сделано для фирменных наименований и терминов, у которых отсутствуют аналоги в русском языке.

Ранее владельцы кроссовера Haval Dargo перечислили слабые места популярной модели.

