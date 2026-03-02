Названы неожиданные недостатки кроссовера Haval

Владельцы Haval Dargo перечислили слабые места популярной модели

Владельцы популярного кроссовера Haval Dargo массово пишут хвалебные отзывы о модели. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru и все-таки нашла в них упоминания неожиданных недостатков.

«Иногда слетает время в часах при долгой стоянке, но быстро восстанавливается при движении. Ассистенты работают хорошо, проблем не обнаружил», — указал автомобилист, представившийся как Stanislav.

Другой владелец под ником Stnuke сообщил, что свой Haval Dargo Tech Plus с двухлитровым мотором и полным приводом купил в июне 2024 года. «Особых нареканий нет, за исключением известных проблем с аккумулятором и соответствующим датчиком, возможно это связано с нечастой ездой», — пишет он. К минусам водитель также причислил приличный, на его взгляд, расход топлива и конструкцию порогов, показавшуюся ему неудобной.

Водитель по имени Игорь подвел промежуточный итог после года владения автомобилем. За это время он проехал 18 тысяч километров. Средний расход топлива составил 12 литров на сто километров в смешанном цикле. «Нареканий нет, поломок нет. Недостатки есть», — указал он. По мнению Игоря, расход горючего мог бы быть ниже. Также он указал на скромный объем багажного отделения и нехватку физических клавиш — «все время тыкать в экран не очень удобно».

«Годный авто, но не без косяков с салона. Колодки и резинки дворников сразу ушли на выброс. Однако ожидаемо свою функцию дорожно-бездорожного движения выполняет, не скрипит и даже едет», — написал Артемий, назвав Haval Dargo редкой удачей среди китайских машин.

Даниил подробно остановился на недостатках. Во-первых, его поначалу смущала неторопливость разгона коробки передач при выезде на оживленную дорогу, хотя со временем он перестал обращать на это внимание. Во-вторых, неудобство вызвал маленький бардачок без подсветки и конструкция подлокотника. По его словам, чтобы добраться до нижнего отсека, приходится вынимать верхний лоток. Само нижнее отделение, позиционируемое как холодильник, по его наблюдениям, летом почти не охлаждает содержимое.

«Подсветка в багажнике. Одна лампочка, едва светящая. Багажник конечно небольшой, но не настолько же», — продолжает автомобилист. В машине также не оказалось датчика низкого уровня омывающей жидкости. Штатные дворники, по его мнению, посредственные, хотя пока справляются со своей работой. Кроме того, Даниил отметил, что управление климатом через сенсорный экран является самым большим просчетом в эргономике. Пытаться изменить температуру во время езды по грунтовой дороге оказалось для него «болью и страданием».

Отдельно водитель раскритиковал качество микрофона громкой связи, встроенного в крепление зеркала заднего вида. Собеседники плохо слышат говорящего и постоянно просят говорить громче. Система удержания в полосе его не впечатлила, он использует ее лишь на прямолинейных участках трассы М-11 с четкой разметкой. Функция экстренного торможения при движении задним ходом иногда пугает своей резкостью, но отключать ее он не стал из соображений безопасности.

Сам автомобиль он охарактеризовал как «пугливый», часто мигающий аварийкой без видимой угрозы. Что касается адаптивного круиз-контроля, то он отказывается работать при ярком солнце у горизонта, в туман или дождь, при том, что видимость для человеческого глаза остается приемлемой. «Не хватает третьей опции — тупенький круиз-контроль, который просто будет держать заданную скорость», — подытожил владелец кроссовера.

