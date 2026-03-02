Реклама

Блогерша из России вновь затмила иностранцев на американской премии

Майя Пономаренко
Фото: Mike Blake / Reuters

Российская блогерша и актриса Настя Федько вновь затмила иностранных знаменитостей на Премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Ролик с ковровой дорожки опубликован в официальном TikTok-аккаунте мероприятия.

25-летняя знаменитость появилась на иностранной церемонии в пышном вечернем платье и взорвала соцсети. Видео с участием инфлюэнсера набрало более миллиона просмотров, в то же время посты с другими гостями премии — по несколько десятков тысяч. В комментариях фанаты поддержали начинающую актрису, поздравив ее с появлением на таком престижном вечере.

Федько не впервые привлекает внимание иностранной аудитории — в январе она посетила премию «Золотой глобус» и стала одним из самых нашумевших гостей. Тогда публикация с блогершей набрала более пяти миллионов просмотров, а видео с участием Леонардо Ди Каприо — 493 тысячи просмотров.

