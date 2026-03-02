Отношение россиян к Горбачеву назвали закрепившимся навсегда

Историк Яхшиян о Горбачеве: Крах СССР был стремительным, почти обвальным

Подавляющее большинство россиян отрицательно относятся к фигуре Михаила Горбачева и считают, что он виновен в развале СССР и последовавших за ним трагичных событиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ленты.ру», в котором приняли участие более 50 тысяч читателей.

88 процентов проголосовавших читателей оценили роль бывшего генсека и единственного президента Советского Союза отрицательно. По их мнению, этот человек ответственен за развал СССР и начало кризиса 1990-х годов. Только 12 процентов участников опроса считают Горбачева положительным героем отечественной истории, который дал стране гласность и начал важные реформы.

Его роль как «разрушителя» Советского Союза, вероятно, навсегда закрепилась в массовом сознании россиян, считает кандидат исторических наук, доцент Государственного университета управления Олег Яхшиян. Комментируя результаты опроса, в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что считает неоспоримым фактом то, что именно результаты деятельности Горбачева во главе государства привели к краху СССР, «по историческим меркам — к краху стремительному, почти обвальному».

«Фатальной предопределенности развала страны, объективных предпосылок крушения, как любят выражаться ученые-гуманитарии, не было», — уверен Яхшиян.

При этом многие действия Горбачева носили явно разрушительный характер, отметил историк.

«Например, какая необходимость была весной 1989 года ставить вопрос о заключении нового Союзного договора? СССР со времени сталинской Конституции был не договорной, а конституционной федерацией. Существовал неразрушительный механизм внесения назревших поправок, касающихся перераспределения полномочий между центром и союзными республиками», — сказал Яхшиян.

Опрос проводился с 24 по 27 февраля, в нем приняли участие 51 082 читателя «Ленты.ру».

2 марта 2026 года Горбачеву исполнилось бы 95 лет. Он родился в 1931 году в селе Привольное (сейчас — Ставропольский край). Не стало политика 30 августа 2022 года, он скончался в Москве на 92-м году жизни.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые положили конец существованию единого государства. Тогда президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.