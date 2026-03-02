Gucci представил стринги за 8,6 миллиона рублей

Бренд Gucci представил на показе нижнее белье за 8,6 миллиона рублей

Итальянский бренд Gucci представил на показе трусы за миллионы рублей. Цену изделия узнала и сообщила в своем Telegram-канале жена российского бизнесмена Павла Те, основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть.

Дизайнер Демна Гвасалия продемонстрировал дебютную подиумную коллекцию для указанной марки. При этом на шоу дефилировала 52-летняя британская супермодель Кейт Мосс, которая надела черное макси-платье с вырезом до ягодиц и стринги с эмблемой бренда, выполненной из белого золота с бриллиантами.

Стоимость данного нижнего белья составила 95 тысяч евро (примерно 8,6 миллиона рублей). «Шутку юмора я до конца не поняла», — высказалась об изделии Карпуть.

В феврале пользователи сети объявили бойкот итальянскому модному дому Gucci из-за применения искусственного интеллекта (ИИ) в новой рекламе.