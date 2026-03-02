Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 2 марта 2026Ценности

Gucci представил стринги за 8,6 миллиона рублей

Бренд Gucci представил на показе нижнее белье за 8,6 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Olga Karput

Итальянский бренд Gucci представил на показе трусы за миллионы рублей. Цену изделия узнала и сообщила в своем Telegram-канале жена российского бизнесмена Павла Те, основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть.

Дизайнер Демна Гвасалия продемонстрировал дебютную подиумную коллекцию для указанной марки. При этом на шоу дефилировала 52-летняя британская супермодель Кейт Мосс, которая надела черное макси-платье с вырезом до ягодиц и стринги с эмблемой бренда, выполненной из белого золота с бриллиантами.

Стоимость данного нижнего белья составила 95 тысяч евро (примерно 8,6 миллиона рублей). «Шутку юмора я до конца не поняла», — высказалась об изделии Карпуть.

В феврале пользователи сети объявили бойкот итальянскому модному дому Gucci из-за применения искусственного интеллекта (ИИ) в новой рекламе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Жильцы нового дома в российском городе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

    В Иране заявили об атаке на руководство Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok