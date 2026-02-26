Реклама

18:11, 26 февраля 2026

В сети объявили бойкот Gucci из-за применения ИИ в рекламе

Мария Винар

Фото: @Gucci

Пользователи сети объявили бойкот итальянскому модному дому Gucci из-за применения искусственного интеллекта (ИИ) в новой рекламе. Комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) люксовой марки.

Поводом для возмущений стало фото со съемки для первой коллекции дизайнера Демны Гвасалия под названием Primavera. На нем была запечатлена женщина в ресторане, одетая в объемную шубу и черные брюки. При этом вокруг нее сидели мужчины за столами и смотрели на нее.

Бренд указал над снимком, что он был сделан с помощью нейросетей. Однако данный факт разозлил юзеров и вызвал у них бурную реакцию. «Это так безвкусно», «Неужели так сложно было это сделать с помощью реальных моделей?», «Вам должно быть стыдно за это», «Прекратите использовать ИИ! Живые люди должны быть в приоритете», «Креативный бренд плюет в лицо креативщикам. Демна, не разрушай Gucci», «Я больше ничего и никогда у вас не куплю», «Одно разочарование», — высказывались они.

В декабре прошлого года поклонники люксового бренда Valentino также раскритиковали его рекламу из-за нелепого использования ИИ.

