Рекламу Valentino раскритиковали в сети из-за нелепого применения ИИ

Пользователи сети раскритиковали рекламу итальянского модного дома Valentino из-за нелепого применения искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда.

Новый рекламный ролик посвящен сумке DeVain. В нем показана встреча манекенщиков, руки которых неожиданно преобразуются в логотип люксовой марки. При этом над самим видео стоит пометка, что оно было создано с помощью нейросетей.

Юзеры удивились такой маркетинговой кампании и принялись обсуждать ее в комментариях под публикацией. «Можете называть меня хейтером, но это выглядит дешево и не соответствует бренду», «Искусственный интеллект не сравнится с роскошью и мастерством», «Безвкусная ИИ-бессмыслица», «Аккаунт Valentino взломали?», «Я разочарован», — высказывались они.

В октябре итальянский бренд Diesel выпустил рекламу с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелиной Николау и вызвал споры в сети.