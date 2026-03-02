Реклама

14:15, 2 марта 2026МирЭксклюзив

Иран уличили в начале охоты на Нетаньяху

Военный эксперт Перенджиев: Иран дал понять, что начал охоту на Нетаньяху
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Маловероятно, что Иран может поразить главу Израиля Беньямина Нетаньяху, нанося удары по его офису, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он также заметил, что успешный удар по израильскому лидеру не остановит эскалацию.

«Нетаньяху в офисе не сидит. Он в бункере, потому что знает, что покушения возможны. Но, нанеся удар по его офису, Иран дал понять, что начал охоту за израильским лидером. И он считает, что имеет право на такие действия, потому что это ответ за верховного лидера лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Тут око за око», — сказал Перенджиев.

Он также заметил, что, даже если покушение на Нетаньяху окажется успешным, оно не принесет мира, эскалация продолжится.

«Вряд ли это как-то скажется на ходе конфликта. Эскалация уже есть, конфликт и так в горячей фазе, и он будет продолжаться. С этой точки зрения покушение на Нетаньяху не так важно с точки зрения последствий», — считает военный эксперт.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран нанес удар по офису Нетаньяху. В Израиле опровергли эту информацию.

