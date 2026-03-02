Реклама

01:41, 2 марта 2026Бывший СССР

Из Ирана в Азербайджан эвакуировали свыше 30 россиян

В Азербайджан из Ирана эвакуировали 35 россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shadati / XinHua / Global Look Press

Из Ирана в Азербайджан эвакуировали 35 граждан России. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

Уточняется, что россияне перешли на территорию республики через таможенный погранично-пропускной пункт Астара. «Азербайджан нас хорошо принял — дали горячий чай и сладости», — рассказал агентству гражданин России Александр Давыдов.

1 марта Азербайджан выдал около 500 разрешений россиянам, желающим пересечь границу с Ираном. Посольство России в Тегеране также сообщило, что граждане РФ могут покинуть Исламскую Республику через два пограничных пункта — в Армению и в Азербайджан.

