Азербайджан выдал разрешение сотням россиян пересечь границу с Ираном

РИА Новости: Азербайджан позволил около 500 россиянам пересечь границу с Ираном

Азербайджан выдал около 500 разрешений россиянам, желающим пересечь границу с Ираном. Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что среди россиян, которым власти Азербайджана на данный момент позволили пересечь границу, есть в том числе представители организаций и компаний, действующих на территории Ирана.

Посольство России в Тегеране также сообщило в официальном Telegram-канале, что россияне могут покинуть Иран через два пограничных пункта — в Армению и в Азербайджан.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала россиянам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности. В частности, она рекомендовала гражданам избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и иным государственным объектам и не производить фото- и видеосъемку, а также неукоснительно выполнять указания местных властей.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.