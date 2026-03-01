Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 1 марта 2026Бывший СССР

Азербайджан выдал разрешение сотням россиян пересечь границу с Ираном

РИА Новости: Азербайджан позволил около 500 россиянам пересечь границу с Ираном
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mieszko9 / Shutterstock / Fotodom

Азербайджан выдал около 500 разрешений россиянам, желающим пересечь границу с Ираном. Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что среди россиян, которым власти Азербайджана на данный момент позволили пересечь границу, есть в том числе представители организаций и компаний, действующих на территории Ирана.

Посольство России в Тегеране также сообщило в официальном Telegram-канале, что россияне могут покинуть Иран через два пограничных пункта — в Армению и в Азербайджан.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала россиянам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности. В частности, она рекомендовала гражданам избегать мест массового скопления людей, не приближаться к военным и иным государственным объектам и не производить фото- и видеосъемку, а также неукоснительно выполнять указания местных властей.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры с тонущим после атаки Ирана танкером

    Премьер-министр одной страны отложил визит в Россию

    Здание посольства Сербии оказалось повреждено в результате авиаударов по Ирану

    Азербайджан выдал разрешение сотням россиян пересечь границу с Ираном

    Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Кубке мира

    Алла Пугачева традиционно «разрешила» весну

    У Ормузского пролива скопились почти две сотни танкеров

    Нарколог раскрыл истинное влияние алкоголя на сон

    Названа причина трагедии с туристами в Пермском крае

    Бывший премьер Польши назвал грозящую США из-за Ирана проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok