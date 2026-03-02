Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:08, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Телеведущая пошло пошутила в прямом эфире и лишила коллегу дара речи

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: This Morning / YouTube

Ведущая британской программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Элисон Хаммонд в прямом эфире отпустила пошлую шутку и лишила дара речи коллегу Бена Шепарда. Об этом сообщает Daily Mail.

В выпуске ведущие обсуждали бабл-ти — популярный в азиатских странах напиток, в состав которого входят чай и молоко, а также шарики из тапиоки или желейные шарики с соком внутри (джус-болы). Шепард рассказал, что ему нравятся джус-болы, потому что они лопаются во рту. В ответ Хаммонд заявила, что тоже их любит.

«Обожаю это ощущение, когда шарики взрываются во рту (шарики в англ. balls — это грубое обозначение мужских яичек; фраза может восприниматься как намек на эякуляцию во время орального секса)», — призналась она. Слова соведущей сильно смутили Шепарда, и он не смог ничего ответить. После этого Хаммонд объявила начало следующей рубрики передачи.

Ранее сообщалось, что 72-летняя американо-британская телеведущая и писательница Руби Вакс в прямом эфире шоу «Я знаменитость: За кадром» показала свои трусы. Увиденное шокировало гостя программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Пентагон раскрыл неожиданную информацию об атаке на Иран

    Раскрыто состояние единственного выжившего в Пермском крае туриста

    Иран начал новую волну атак на базы США

    США и Израиль атаковали Иран в момент утренней молитвы

    Бывший сотрудник СБУ назвал дело Эпштейна операцией разведки Израиля

    Телеведущая пошло пошутила в прямом эфире и лишила коллегу дара речи

    Промышленное производство в России упало

    Мировые цены на нефть взлетели

    Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по числу голов в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok