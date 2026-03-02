Телеведущая пошло пошутила в прямом эфире и лишила коллегу дара речи

Ведущая британской программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Элисон Хаммонд в прямом эфире отпустила пошлую шутку и лишила дара речи коллегу Бена Шепарда. Об этом сообщает Daily Mail.

В выпуске ведущие обсуждали бабл-ти — популярный в азиатских странах напиток, в состав которого входят чай и молоко, а также шарики из тапиоки или желейные шарики с соком внутри (джус-болы). Шепард рассказал, что ему нравятся джус-болы, потому что они лопаются во рту. В ответ Хаммонд заявила, что тоже их любит.

«Обожаю это ощущение, когда шарики взрываются во рту (шарики в англ. balls — это грубое обозначение мужских яичек; фраза может восприниматься как намек на эякуляцию во время орального секса)», — призналась она. Слова соведущей сильно смутили Шепарда, и он не смог ничего ответить. После этого Хаммонд объявила начало следующей рубрики передачи.

Ранее сообщалось, что 72-летняя американо-британская телеведущая и писательница Руби Вакс в прямом эфире шоу «Я знаменитость: За кадром» показала свои трусы. Увиденное шокировало гостя программы.