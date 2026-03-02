Реклама

Экономика
16:13, 2 марта 2026Экономика

Крыша дома рухнула вместе со снежной глыбой в российском регионе

Крыша дома рухнула вместе со снежной глыбой в Татарстане
Полина Кислицына (Редактор)

Крыша дома рухнула вместе со снежной глыбой в одном из сел Татарстана. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о трехэтажке в населенном пункте Пестрецы, расположенной по адресу улица 65 лет Победы,15. Инцидент произошел накануне, его причиной стало отсутствие уборки крыши от снега и потепление. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как часть крыши здания под тяжестью снега обрушивается вместе с ним на землю.

По информации источника, директора управляющей компании после случившегося хотят уволить, а организацию — оштрафовать на 250-300 тысяч рублей. Мужчина сообщил журналистам, что в предыдущий раз крышу очищали от снега и наледи 13 февраля, однако проводить уборку чаще коммунальщики не могут, поскольку в общей сложности они обслуживают 90 домов, а на уборку каждого требуется целый день.

Уточняется, что после проверки прокуратуры УК назначили административное наказание за нарушение лицензионных требований по управлению домом.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске подъезд дома залило кипятком после обрушения крыши из-за снега.

