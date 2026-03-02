Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
18:56, 2 марта 2026Авто

«Москвич» объявил стоимость двух новых моделей

«Известия»: Цена новых кроссоверов завода «Москвич» стартует от 2 689 000 рублей
Марина Аверкина

Фото: Диана Загртдинова / ТАСС

Московский автомобильный завод «Москвич» официально представил две новые модели и озвучил их стоимость. Речь о кроссоверах «Москвич М70» и «Москвич М90», пишут «Известия».

Более доступной моделью линейки станет М70. Автомобиль с передним приводом предлагается в двух вариантах исполнения — «Драйв» и «Ультра». Под капотом базовой версии установлен полуторалитровый двигатель, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Он работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Его стоимость — 2 689 000 рублей.

Топовая «Ультра» обойдется дороже — в 3 209 000 рублей. За эти деньги покупатель получит двухлитровый мотор мощностью 200 лошадиных сил и классическую девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Для всех версий М70 предусмотрена панорамная крыша с электроприводом и шторкой. В стандартное оснащение обеих модификаций вошел двухзонный климат-контроль и пакет «теплых опций» (обогрев передних и задних посадочных мест, рулевого колеса, а также ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя). Безопасность обеспечивают шесть подушек и крепления Isofix для установки детских кресел.

Материалы по теме:
Регистрация автомобиля в ГИБДД. Как поставить машину на учет в 2026 году: пошаговая инструкция
Регистрация автомобиля в ГИБДД.Как поставить машину на учет в 2026 году: пошаговая инструкция
8 декабря 2025
Штрафы с камер ГАИ в 2026 году: за какие нарушения приходят, как обжаловать
Штрафы с камер ГАИ в 2026 году:за какие нарушения приходят, как обжаловать
19 января 2026

Полноприводный «Москвич М90» будет предлагаться только в одной комплектации — «Ультимейт», цена которой составит 3 855 000 рублей. Кроссовер оснащается двухлитровым двигателем, работающим в паре с «автоматом». Салон рассчитан на три ряда сидений. Для поддержания комфортной температуры предусмотрен трехзонный климат-контроль с отдельными дефлекторами обдува для каждого ряда и возможностью индивидуальной настройки для пассажиров второй линии. Сиденья первого и второго рядов имеют подогрев, а для передних кресел доступна еще и функция вентиляции.

Автомобиль может похвастаться премиальной акустикой Bose с 12 динамиками, электронными помощниками ADAS, как и в младшей версии, и адаптивным круиз-контролем.

Ранее стало известно, что концерн «АвтоВАЗ» переименовал все комплектации в связи с требованиями законодательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

    Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В подмосковных Люберцах пожаловались на вонь

    В Иране назвали виновного в ударе по отелю в Эр-Рияде

    Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN

    Медведев допустил достижение победы в СВО без переговоров

    Россия проверит жизнь на Венере

    Дачникам предсказали вредителей

    «Локомотив» пожаловался на судейство в РФС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok