«Москвич» объявил стоимость двух новых моделей

«Известия»: Цена новых кроссоверов завода «Москвич» стартует от 2 689 000 рублей

Московский автомобильный завод «Москвич» официально представил две новые модели и озвучил их стоимость. Речь о кроссоверах «Москвич М70» и «Москвич М90», пишут «Известия».

Более доступной моделью линейки станет М70. Автомобиль с передним приводом предлагается в двух вариантах исполнения — «Драйв» и «Ультра». Под капотом базовой версии установлен полуторалитровый двигатель, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Он работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Его стоимость — 2 689 000 рублей.

Топовая «Ультра» обойдется дороже — в 3 209 000 рублей. За эти деньги покупатель получит двухлитровый мотор мощностью 200 лошадиных сил и классическую девятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Для всех версий М70 предусмотрена панорамная крыша с электроприводом и шторкой. В стандартное оснащение обеих модификаций вошел двухзонный климат-контроль и пакет «теплых опций» (обогрев передних и задних посадочных мест, рулевого колеса, а также ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя). Безопасность обеспечивают шесть подушек и крепления Isofix для установки детских кресел.

Полноприводный «Москвич М90» будет предлагаться только в одной комплектации — «Ультимейт», цена которой составит 3 855 000 рублей. Кроссовер оснащается двухлитровым двигателем, работающим в паре с «автоматом». Салон рассчитан на три ряда сидений. Для поддержания комфортной температуры предусмотрен трехзонный климат-контроль с отдельными дефлекторами обдува для каждого ряда и возможностью индивидуальной настройки для пассажиров второй линии. Сиденья первого и второго рядов имеют подогрев, а для передних кресел доступна еще и функция вентиляции.

Автомобиль может похвастаться премиальной акустикой Bose с 12 динамиками, электронными помощниками ADAS, как и в младшей версии, и адаптивным круиз-контролем.

Ранее стало известно, что концерн «АвтоВАЗ» переименовал все комплектации в связи с требованиями законодательства.