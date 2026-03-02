Реклама

05:02, 2 марта 2026Из жизни

Мужчина описал нападение огромного медведя фразой «он хотел съесть меня как десерт»

В США водитель грузовика спас мужчину от нападения огромного черного медведя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission / Handout / Reuters

В США водитель грузовика спас мужчину от нападения огромного черного медведя весом более 200 килограммов. Об этом сообщает Daily Express.

Александр Антонетти из штата Калифорния пережил нападение зверя в сентябре 2025 года, но раскрыл подробности случившегося только сейчас. Мужчина ехал на работу в торговый центр на электросамокате рано утром. Он объяснил, что ТЦ находится на шоссе возле пруда и окружен лесом. Остановившись у знака «Стоп», Антонетти услышал плеск со стороны пруда, но предал этому значения.

Продолжив движение, он внезапно увидел, что справа к нему быстро приближается огромный черный медведь. По словам американца, зверь был размером с Mini Cooper. Он сбил Антонетти с самоката и тот не несколько мгновений потерял сознание. Мужчина пришел в себя от того, что хищник стоял над ним. «Я чувствовал его дыхание, он облизывал меня и явно хотел съесть как десерт», — описал он свое положение в тот момент.

Американец попытался пошевелиться, но не смог. Позже выяснилось, что у него было сломано несколько костей. Антонетти признался, что стал молиться, прощаясь с жизнью, когда услышал гудки грузовика и крики водителя. Дальнобойщику удалось спугнуть медведя, и Антонетти увезли в больницу.

Американец рассказал, что, помимо ран получил тяжелую психологическую травму. Напавшего на него медведя так и не поймали, и, по словам, Антонетти, он месяц мучался кошмарами и не мог выйти из комнаты. Мужчина не смог работать, его семья лишилась взятой в кредит машины и других вещей. Сейчас Антонетти вынужден собирать деньги, чтобы прокормить семью при помощи краудфандинга.

Ранее сообщалось, что в Индии обратила в бегство шесть медведей и спасла мужа. Она набросилась на зверя, который напал на ее супруга, с топором.

