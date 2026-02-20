Реклама

Из жизни
06:00, 20 февраля 2026

Женщина с топором обратила в бегство шесть медведей и спасла мужа

В Индии женщина с топором дала отпор медведям и спасла мужа
Алиса Дмитриева
Фото: Unsplash

В Индии женщина дала отпор медведю, который напал на ее мужа. Об этом сообщает Kerala Kaumudi.

Инцидент произошел в округе Маюрбхандж штата Одиша. Малде Сорен и его жена Лили из деревни Милу отправились в лес, чтобы собрать листьев. В чаще они столкнулись с шестью медведями. Один из них сразу же набросился на Малде и начал терзать, нанеся тяжелые травмы. Лили схватила топор и стала рубить хищника. Получив рану, зверь обратился в бегство. Остальные медведи нападать на супругов не стали.

Спасенного женой Малде доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Позже мужчину пришлось перевести в специализированную клинику, так как он получил серьезные раны головы.

Ранее сообщалось, что в Словакии мужчина расправился с медведицей, которая напала на его отца в лесу. Хищница напала на мужчин, когда они проверяли лесозаготовки.

