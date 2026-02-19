Мужчина расправился с набросившейся на его отца медведицей

В Словакии мужчина убил медведицу, которая набросилась на его отца

В Словакии мужчина расправился с медведицей, которая напала на его отца в лесу. Об этом сообщает TVnoviny.sk.

Инцидент произошел 15 февраля. Мужчина с сыном проверяли лесозаготовки, когда на них набросилась медведица. Хищница напала на старшего мужчину и нанесла ему рану. Он выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в медведицу. После этого она сбила с ног и скатилась с ним вниз со склона.

Сын бросился на помощь отцу и несколько раз выстрелил в хищницу с близкого расстояния. После осмотра туши медведицы выяснилось, что у нее недавно родились медвежата. Берлогу нашли рядом с местом нападения, в ней были три медвежонка. Их передали в зоопарк города Бойнице в Тренчинском крае.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь напал на группу односельчан, поливавших поля. Одного из фермеров спасти не удалось.