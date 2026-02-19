Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 19 февраля 2026Из жизни

Мужчина расправился с набросившейся на его отца медведицей

В Словакии мужчина убил медведицу, которая набросилась на его отца
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andreas Vogel / Shutterstock / Fotodom

В Словакии мужчина расправился с медведицей, которая напала на его отца в лесу. Об этом сообщает TVnoviny.sk.

Инцидент произошел 15 февраля. Мужчина с сыном проверяли лесозаготовки, когда на них набросилась медведица. Хищница напала на старшего мужчину и нанесла ему рану. Он выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в медведицу. После этого она сбила с ног и скатилась с ним вниз со склона.

Сын бросился на помощь отцу и несколько раз выстрелил в хищницу с близкого расстояния. После осмотра туши медведицы выяснилось, что у нее недавно родились медвежата. Берлогу нашли рядом с местом нападения, в ней были три медвежонка. Их передали в зоопарк города Бойнице в Тренчинском крае.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в Индии медведь напал на группу односельчан, поливавших поля. Одного из фермеров спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

    Киев придумал новый маневр на переговорах по Украине

    Мужчина расправился с набросившейся на его отца медведицей

    Мужчина грязно отомстил соседу за повсеместно испражняющуюся собаку

    Россиянам ответили на вопрос о снижении ставок по ипотеке

    Обновленная российская ракета разогналась до сверхзвуковой скорости

    Украине предрекли потерю Николаева и Одессы после переговоров в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok