Из жизни
07:35, 17 февраля 2026Из жизни

Медведь расправился с фермером и ранил еще девятерых

В Индии медведь убил фермера и ранил девять его односельчан
Антонина Черташ
Фото: Sergio Pitamitz / VWPics / Universal Images Group via Getty Images

В Индии медведь напал на группу односельчан, поливавших поля. Об этом сообщает Devidiscourse.

Трагический инцидент произошел поздно вечером во вторник, 10 февраля, в округе Нандед, штат Махараштра. Хищник вышел из леса, набросился на 55-летнего фермера Датту Балирама Джадхава и расправился с ним на месте. Бросившиеся ему на помощь соседи и родственники также подверглись нападению и были ранены.

Восемь человек госпитализировали. Один из них находился в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили травмы, но их жизням ничто не угрожает.

Сейчас лесной департамент пытается выследить зверя. Жителям близлежащих деревень рекомендовано соблюдать особую осторожность и не выходить в поля в темное время суток.

Ранее сообщалось, что в Индии медведи растерзали двух пожилых мужчин в одном районе штата Мадхья-Прадеш за неделю. В последнее время хищники стали часто пробираться в поселения в поисках пищи.

