Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 20 января 2026Из жизни

Медведи растерзали двоих пожилых мужчин за неделю в одном районе

В Индии медведи растерзали двоих пожилых мужчин в округе Сахдол
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии медведи растерзали двух пожилых мужчин в одном районе штата Мадхья-Прадеш за неделю. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Последний инцидент произошел 16 декабря в округе Сахдол. 75-летний Четан Прасад отправился пасти скот к реке Кунук в лесном массиве Гохпару. Там на него набросился зверь. Мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства, однако о поимке зверя не сообщалось. В воскресенье, 11 сентября, в округе Сахдол медведь напал на 70-летнего фермера в поле поздно вечером. Пострадавшего также не удалось спасти.

Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Местные жители рассказали, что в последнее время в районе медведи стали часто пробираться в поселения в поисках пищи. В сети распространились ролики, в которых медведи воруют продукты из грузовика и убегают в лес. Власти увеличили компенсацию за нападение диких зверей в районе до 800 тысяч рупий (684 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии медведь утащил мальчика из класса во время уроков. Ребенка удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Влияние гренландского вопроса на обсуждение украинских проблем в Европе оценили

    Раскрыта связь выпадения волос с опасными для жизни болезнями

    Российский тревел-блогер назвал отвратительное для иностранцев русское блюдо

    ВС России сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

    Россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры

    На юго-востоке Москвы произошла потасовка

    Трамп проигнорировал желание Зеленского встретиться в Давосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok