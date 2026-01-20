Медведи растерзали двоих пожилых мужчин за неделю в одном районе

В Индии медведи растерзали двоих пожилых мужчин в округе Сахдол

В Индии медведи растерзали двух пожилых мужчин в одном районе штата Мадхья-Прадеш за неделю. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Последний инцидент произошел 16 декабря в округе Сахдол. 75-летний Четан Прасад отправился пасти скот к реке Кунук в лесном массиве Гохпару. Там на него набросился зверь. Мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства, однако о поимке зверя не сообщалось. В воскресенье, 11 сентября, в округе Сахдол медведь напал на 70-летнего фермера в поле поздно вечером. Пострадавшего также не удалось спасти.

Местные жители рассказали, что в последнее время в районе медведи стали часто пробираться в поселения в поисках пищи. В сети распространились ролики, в которых медведи воруют продукты из грузовика и убегают в лес. Власти увеличили компенсацию за нападение диких зверей в районе до 800 тысяч рупий (684 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии медведь утащил мальчика из класса во время уроков. Ребенка удалось спасти.

