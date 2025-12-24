Медведь утащил мальчика из класса во время уроков

В Индии медведь ворвался в школу, сломал дверь в кабинет и утащил мальчика

Медведь ворвался на территорию школы в Индии и схватил ребенка прямо в классе. Об этом сообщает The Star.

Инцидент произошел утром 22 декабря в школе Харишанкар, штат Уттаркханд. Хищник, не скрываясь, проник в здание школы во время уроков и начал биться в закрытые двери кабинетов, где прятались ученики и персонал. Он сумел сломать одну из дверей, напал на шестиклассника по имени Аарав и попытался утащить его в сторону леса. Мальчика спасли благодаря слаженным действиям учителей и других учеников, которые бросились на помощь и заставили хищника отступить.

Он бросил свою добычу в ближайших кустах. Аарав получил множественные травмы от когтей и зубов зверя. «Мы не можем понять, почему администрация до сих пор не приняла решительных мер для защиты учеников. Подобная атака произошла всего несколько дней назад в другой местности», — заявил один из педагогов на условиях анонимности.

Это уже второй хищник, который проник на территорию школы в штате Уттаркханд за последние дни. Другой зверь атаковал ученицу школы Харишанкар, которая возвращалась домой после уроков. Власти округа Чамоли распорядились организовать сопровождение для всех детей, идущих в школу.

Ранее сообщалось, что в Китае медведь набросился на дрессировщика во время представления в сафари-парке Ханчжоу. Хищник увидел пакет с яблоками в руках сотрудника и бросился на него.