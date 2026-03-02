На Западе назвали величайшую ошибку США в истории

Дизен назвал удары по Ирану величайшей ошибкой в истории США

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен назвал удары по Ирану величайшей ошибкой в истории США. Свое мнение он выразил в соцсети X.

«Эта война войдет в историю как одна из величайших ошибок Америки. Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм», — заявил он в публикации.

В понедельник, 2 марта, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал заявление Франции, Германии и Великобритании о действиях Ирана на фоне ударов США. По его словам, все больше государств, обладающих ядерным вооружением, присоединяются к эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее сын свергнутого бывшего иранского шаха Реза Пехлеви потребовал у лидеров стран Европы поддержки военной операции США против властей Ирана. Он подчеркнул, что военная операция в Иране является гуманитарной спасательной миссией, которая спасет многие жизни.