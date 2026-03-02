Реклама

Сын свергнутого шаха Ирана выступил с призывом к Европе

Politico: Реза Пехлеви призвал Европу поддержать смену власти в Иране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Сын свергнутого бывшего иранского шаха Реза Пехлеви призвал европейских лидеров поддержать масштабную военную операцию США против властей Ирана. Об этом сообщает Politico.

«Военная операция — это гуманитарная спасательная миссия, которая спасет много жизней. Решение Европы о запрете Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приветствуется, но теперь ей необходимо пойти дальше и поддержать наш план перехода к восстановлению Ирана. Европа слишком долго занимала выжидательную позицию. Сейчас настал момент принятия решения. Поддержите иранский народ», — заявил он.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными.

28 февраля Пехлеви поддержал военную операцию Израиля и США в Иране, назвав удары по стране «гуманитарной интервенцией».

