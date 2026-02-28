Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 28 февраля 2026Мир

Сын свергнутого шаха Ирана высказался об ударах Израиля словами «гуманитарная интервенция»

Сын бывшего шаха Пехлеви заявил, что Иран настигла гуманитарная интервенция
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vahid Salemi / AP

Сын свергнутого бывшего иранского шаха Реза Пехлеви поддержал военную операцию Израиля и США в Иране, назвав удары по стране «гуманитарной интервенцией». Кадры его обращения публикует «Страна.ua».

«Это гуманитарная интервенция, ее цель — Исламская Республика, ее репрессивный аппарат и ее система убийств, — но не страна и не великий иранский народ», — высказался он.

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана этим утром. Как сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, Тегеран отверг любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, из-за чего подвергся атаке. «Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность», — также указал он.

Ожидается, что удары будут наноситься по стране несколько дней подряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    В Минобороны России заявили о сбитой украинской крылатой ракете «Фламинго»

    Названы главные цели ударов США по Ирану

    Два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль Российской армии

    Стало известно о массовой гибели европейских наемников в гостинице в Сумах

    В России дали Ирану совет в отношении ответа США

    Медведев прокомментировал удары США по Ирану

    Министерство войны США заявило об «Эпической ярости»

    Нетаньяху высказался об атаке на Иран

    Сын свергнутого шаха Ирана высказался об ударах Израиля словами «гуманитарная интервенция»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok