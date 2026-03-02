Реклама

Заявление Франции, Германии и Великобритании по Ирану возмутило Запад

Мема возмутили слова Франции, ФРГ и Великобритании об ответе Ирана на удары США
Армандо Мема

Армандо Мема . Кадр: The Insider / YouTube

Реакция Франции, Германии и Великобритании на ответные действия Ирана на удары США возмутила члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мему. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Плохой сигнал о глобальной эскалации, все больше ядерных держав присоединяются к войне», — написал он.

Речь идет о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в котором лидеры «Евротройки» сообщили, что «потрясены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками» Ирана на страны Ближнего Востока. Главы европейских государств также пообещали Тегерану применить военные меры, если страны продолжат атаковать их союзников на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными. Он также призвал все европейские страны последовать его примеру.

