11:32, 2 марта 2026Авто

Названа цена нового российского электромобиля

ТАСС: Продажи кроссовера Umo 5 стартуют в апреле по цене от 2,5 млн рублей
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В апреле 2026 года на российском рынке стартуют продажи нового компактного электромобиля Umo 5, который создавался специально для поездок в городской среде и использования в службах такси. Стоимость кроссовера стартует от 2,5 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт производителя.

Под капотом машины установлена силовая установка мощностью более 200 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час возможен за 8,5 секунды. Полного заряда батареи хватит на 420 километров пути, а пополнить энергию на 80 процентов с помощью скоростной зарядки можно всего за полчаса.

Длина электрокара составляют 4535 миллиметра, расстояние между осями — 2750 миллиметров. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 405 до 1200 литров. Клиренс машины типичный для городских кроссоверов — 150 миллиметров.

Также в оснащение модели вошли беспроводное зарядное устройство для гаджетов и 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В феврале 2026 года на заводе «Москвич» было запущено производство электромобилей Umo. Пилотной моделью новой линейки стал Umo 5. Первая партия из ста таких машин должна поступить в ближайший месяц в таксопарки, сотрудничающие с крупнейшим агрегатором страны. Всего же в течение года предприятие планирует выпустить три тысячи единиц модели Umo.

Ранее аналитики агентства «Автостат» сообщили, что четыре бренда резко подняли цены на машины в России.

