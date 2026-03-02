Четыре бренда резко подняли цены на машины в России

Стоимость автомобилей Livan, Jetour, Belgee и Hongqi выросла для россиян

Шесть автомобильных брендов скорректировали цены на свою продукцию в России, причем только в двух случаях речь идет о снижении стоимости машин. Четыре марки в феврале увеличили цены. Рост затронул предложения от Livan, Jetour, Belgee и Hongqi, сообщает «Автостат».

Так, Livan пересмотрел цены в сторону повышения на всю линейку выпускаемых моделей. Прибавка составила 200 тысяч рублей. Бренд Jetour инициировал удорожание кроссовера T2 выпуска 2024-го и 2025-го годов. Автомобили в исполнениях Expedition и Discovery подорожали на 100 тысяч рублей. Изменилась стоимость полноприводных версий кроссовера Belgee X70. Они стали дороже на 20 тысяч.

Премиальный бренд Hongqi также провел ревизию прайс-листа. Шесть моделей из восьми представленных в линейке сменили ценники. Исключением остались седан H9 и электрический кроссовер E-HS9, чья стоимость не изменилась. Наименьший рост зафиксирован у лифтбека H6 (на 60 тысяч рублей) и кроссоверов семейства HS, которые прибавили в цене также 60 тысяч.

Значительно подорожал седан Н5 — его ценник увеличился на сумму от 120 до 300 тысяч рублей. Максимальную прибавку продемонстрировал минивэн HQ9, который теперь обойдется покупателям на 250-300 тысяч рублей дороже.

Что касается удешевления, то сразу на 200 тысяч рублей упала стоимость кроссовера Jaecoo J8 2024-го и 2025-го модельных годов. Незначительно подешевел пикап Ambertruck Work — его цена уменьшилась всего на 9000 рублей.

